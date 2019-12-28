Средняя температура в Киеве на протяжении года превысила норму на 2,9 градуса.

2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского.

"Этот год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881-го. В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6°С, что на 2,9°С выше нормы, которая составляет 7,7°С ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5°С.

"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6°С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15°С. Но в этом году 19 декабря она достигла 15,2°С ", - рассказали в обсерватории.

Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5°С.

В обсерватории подсчитали, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре.