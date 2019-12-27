Из-за теплой погоды в Одесской области лягушки до сих пор не впали в спячку

В этот период амфибии обычно залегают в глубокие ямы на реке и впадают в анабиоз.

Из-за теплой погоды в Одесской области лягушки до сих пор не впали в спячку
Фото: facebook.com/rusevivan

Из-за теплой погоды в декабре на реке Турунчук в Одесской области лягушки до сих пор не впали в зимнюю спячку.

Об этом сообщил в фейсбуке замдиректора национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Он рассказал, что 25 декабря он видел, как в протоках, отходящих от реки Турунчук, бодрствовали озерные лягушки.

"Известно, что в этот период эти амфибии обычно залегают в глубокие ямы на реке и впадают в анабиоз", - отметил Русев.

Резкое снижение температуры воздуха может быть смертельно опасным для лягушек, которые не впали в зимнюю спячку.

Напомним, в Национальном природном парке "Синевир" в Закарпатской области медведи до сих пор не уснули из-за слишком высокой температуры воздуха.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за теплой погоды в парке "Синевир" лишь три медведя впали в зимнюю спячкуИз-за теплой погоды в парке "Синевир" лишь три медведя впали в зимнюю спячку
В Канаде произошло шестое землетрясение за двое сутокВ Канаде произошло шестое землетрясение за двое суток
В пятницу в Киеве до +3 градусов, дождь и мокрый снегВ пятницу в Киеве до +3 градусов, дождь и мокрый снег
Из-за теплой погоды в Одесской области лягушки до сих пор не впали в спячкуИз-за теплой погоды в Одесской области лягушки до сих пор не впали в спячку
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за теплой погоды в парке "Синевир" лишь три медведя впали в зимнюю спячкуИз-за теплой погоды в парке "Синевир" лишь три медведя впали в зимнюю спячку
В Житомирской области смерч за считаные минуты "снес" 100 га лесаВ Житомирской области смерч за считаные минуты "снес" 100 га леса
В Одесской области потушили крупный пожар в Вилковском лесничестве (обновлено)В Одесской области потушили крупный пожар в Вилковском лесничестве (обновлено)
В Одесской области возник крупный пожар в Вилковском лесничествеВ Одесской области возник крупный пожар в Вилковском лесничестве
Спасатели предупреждают о подъеме воды в реках из-за таяния льдаСпасатели предупреждают о подъеме воды в реках из-за таяния льда
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в восьми областях, в том числе в КиевеСиноптики предупредили об ухудшении погоды в восьми областях, в том числе в Киеве
В США из-за холодов замерз Ниагарский водопадВ США из-за холодов замерз Ниагарский водопад
В Украине прогнозируют резкое ухудшение погодыВ Украине прогнозируют резкое ухудшение погоды
Прогноз погоды на неделю: снегопады накроют всю УкраинуПрогноз погоды на неделю: снегопады накроют всю Украину
В прибрежной части села Санжейка Одесской области произошел огромный оползеньВ прибрежной части села Санжейка Одесской области произошел огромный оползень
Последние новости
Подгружаем последние новости