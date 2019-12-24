Из-за теплой погоды в парке "Синевир" лишь три медведя впали в зимнюю спячку

Всего в заповеднике - более 30 животных.

Из-за теплой погоды в парке "Синевир" лишь три медведя впали в зимнюю спячку
Медведи в парке "Синевир"
Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

В Национальном природном парке "Синевир" медведи до сих пор не уснули из-за слишком высокой температуры воздуха.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба парка.

В начале месяца, за недельный период морозов, три медвежонка все же успели уснуть, но остальные животные не спят.

"Когда тепло, медведям не спится. Зима - это период, когда все медведи, повинуясь природному инстинкту, должны залегать в спячку. В центре реабилитации бурых медведей уснули только трое косолапых. Причина медвежьей бессонницы - недостаточно низкая температура воздуха. Настоящая зима в регионе продержалась лишь неделю - в начале декабря. За это время успели уснуть три медведя: Беня, Дюри и Потапыч. Остальные - ждут морозов", - говорится в сообщении.

В НПП отмечают, что медведи из реабилитационного центра "Синевир" всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них - неизвестное явление.

Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

"Возвращение природных инстинктов и реабилитация психологического и физического состояния медведей - одна из основных задач центра, который был открыт в декабре 2011 года. Сейчас в центре живут 32 медведя", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году в Галицком национальном природном парке в Ивано-Франковской области из-за слишком теплой погоды медведи не впали в спячку до января.

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Из-за теплой погоды в парке "Синевир" лишь три медведя впали в зимнюю спячкуИз-за теплой погоды в парке "Синевир" лишь три медведя впали в зимнюю спячку
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