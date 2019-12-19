Погода в Киеве побила температурный рекорд за 139 лет

По климатической норме такое значение соответствует температуре 16 октября.

Погода в Киеве побила температурный рекорд за 139 лет

В Киеве впервые за 139 лет дневная температура 18 декабря превысила 15 градусов тепла. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

После полудня столбик термометра максимально показал +15,2°С что на 3,7°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

"Это максимальное значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений. Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 18 декабря достигла +8,2°С, что на 2,4°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1937 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре 16 октября", - сообщили в обсерватории.

Ночь на Святого Николая стала самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опускался ниже +5,8°С, что на 3°С выше предыдущего рекорда 1904 и 2015 годов.

Напомним, 20 декабря синоптики обещают в Киеве ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.



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