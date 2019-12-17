В среду в Киеве потеплеет до +14, без осадков

Ночью в столице +3…+5 градусов.

?В среду в Киеве потеплеет до +14, без осадков
Фото: 24 канал

В среду, 18 декабря, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом "Українським Новинам" сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +10…+17 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +7…+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +9…+14 градусов, в Сумской области +5…+8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов, на Подолье +10…+14 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +3…+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+14 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.

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