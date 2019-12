Колоссальное извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео

Пять человек погибли, а еще 31 находятся в больнице с травмами различной тяжести. Восемь пропали без вести. Все это — результат недавних извержений вулкана на острове Уайт-Айленд у восточного побережья Новой Зеландии. Вулканологи из GeoNet, которая управляет системой мониторинга геологической опасности, описали извержение как интенсивное и кратковременное, с пепельным шлейфом, поднявшимся над жерлом более чем на три километра.

Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq

— Michael Schade (@sch) 9 декабря 2019 г.