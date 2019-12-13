Колоссальное извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео

Пять человек погибли, а еще 31 находятся в больнице с травмами различной тяжести. Восемь пропали без вести. Все это — результат недавних извержений вулкана на острове Уайт-Айленд у восточного побережья Новой Зеландии. Вулканологи из GeoNet, которая управляет системой мониторинга геологической опасности, описали извержение как интенсивное и кратковременное, с пепельным шлейфом, поднявшимся над жерлом более чем на три километра.

Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq — Michael Schade (@sch) 9 декабря 2019 г.

Вулкан на острове Уайт-Айленд принадлежит к тому немногочисленному типу вулканов, которые могут начать извергаться в любое время. Магма в данном случае вытекает не столь обильно, зато тепло и газы воздействуют на грунтовые воды, образуя обширные зоны гидротермальной активности. Именно массы разогретой воды и пара провоцируют так называемые фреатические извержения, которые происходят почти без предупреждения — ведь пар извергается по давлением и достигает сверхзвуковых скоростей. Его объем в результате увеличивается до 1700 раз по сравнению с объемом изначальной жидкости, что и приводит к катастрофическим последствиям:

Энергии расширения такого извержения достаточно, чтобы раскрошить твердую скальную породу и выбросить ее фрагменты в воздух на сотни метров вместе с клубами пепла. В Новой Зеландии есть участки, где последствия извержения видны в радиусе трех километров от жерла. Паровые вулканы особенно опасны тем, что вместе с раскаленной породой и пеплом они также образуют «ураганные» потоки мокрой золы и крупных частиц. Если человек случайно вдохнет воздух, насыщенный подобным коктейлем, то ему гарантирован ожог слизистых и дыхательных путей.

Мониторинг и заблаговременное оповещение населения о гидротермальных извержениях — одна из самых больших проблем в регионе. Поскольку все происходит крайне быстро, а признаков готовящегося выброса не так много, счет обычно идет на минуты. Потенциальным способом решения проблемы может быть систематическое отслеживание давления пара и жидкости в гидротермальных источниках. Однако у специалистов до сих пор нет универсального способа предсказать подобные извержения, да и отслеживать пар на порядок сложнее, чем магму.



