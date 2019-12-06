?В субботу в Киеве до +3 градусов, без осадков

В субботу, 7 декабря, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +1…+3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только вечером местами небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем 0…+6 градусов.

В Карпатах без осадков, только вечером небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.