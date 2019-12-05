В пятницу в Киеве до +4 градусов, без осадков

В пятницу, 6 декабря, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -8…-13 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +2…+7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +1…+6 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.