Город в Австралии накрыла "марсианская" песчаная буря

В аэропортах видимость упала с 4000 до 500 метров.

В Австралии в городе Мильдюра штата Виктория пылевая буря окрасила небо в ярко-оранжевый цвет, из-за чего резко упала видимость, передает CNN. При этом скорость ветра достигала около 40 км в час, а температура - 40 градусов по Цельсию.

Видимость в аэропортах упала с четырех километров до всего 500 метров. Не лучше ситуация и на автомобильных дорогах, из-за чего горожан попросили воздержаться от поездок.

Метеорологический центр штата Виктория сообщил, что такое погодное явление было ожидаемым из-за "крайне сухого года". По мнению метеоролога Кевина Паркина, частицы пыли являются верхним слоем грунта, поднятым и развеянным сильным ветром. Это похоже на бури, которые постоянно происходят на Марсе.

"К сожалению, пока не пойдет дождь, мы и дальше будем наблюдать подобные явления", - пояснил он.

Отмечается, что пылевая буря - это только один из "симптомов" австралийского климатического кризиса и глобального потепления. Ежегодно растет средняя температура, а отсутствие дождей уничтожает фермерские хозяйства.

Eerie scenes as a heavy dust storm swallows the city of Mildura in northwest Victoria.



The state's highest bushfire warning has been issued - code red. #9News https://t.co/95sBuHRhsK pic.twitter.com/nluHR9qlED — Nine News Australia (@9NewsAUS) November 21, 2019

Напомним, одной из самых масштабных бурь осени 2019 года стал ураган Дориан, который 1 сентября достиг Багамских островов. По оценке метеорологов, это был самый сильный ураган в современной истории в этом районе. Скорость ветра внутри урагана достигала 285 км/час.