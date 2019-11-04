В Киеве побит очередной температурный рекорд. Сегодняшний день, стал самым теплым 4 ноября за последние 60 лет. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории, после полудня 4 ноября в Киеве столбик термометра максимально поднялся выше +14,9.

"Таким образом, превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году. Несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, который удерживается с 1996 года", - сказано в сообщении.

Напомним, в октябре в столице зафиксировали четыре температурных рекорда. Температура воздуха составляла +11,1 градуса, что выше климатической нормы на 3 градуса. Исходя из этого, в 2019 году октябрь стал седьмым самым теплым месяцем с 1881 года.