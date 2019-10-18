Во вторник в Киеве было самое теплое 15 октября за 134 года

На четвертый день "бабьего лета" в столице зафиксирован третий температурный рекорд.

Вторник, 15 октября, четвертый день "бабьего лета" ознаменовался третьим температурным рекордом в Киеве - после полудня температура в столице поднялась выше +24 градусов.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, после полудня 15 октября столбик максимального термометра поднялся до +24,1 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая теплая, как для середины октября, погода по климатическим нормам соответствует середине августа.

Напомним, 16 октября прошлого года в столице был побит 100-летний температурный рекорд.

Июль этого года стал самым жарким месяцем в истории наблюдений. Средняя температура на планете превысила рекорд 2016 на 0,04 градуса.