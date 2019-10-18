Необычного глубоководного осьминога сняли на видео

Необычного глубоководного осьминога сняли на видео

Видео было получено учеными на борту исследовательского судна Nautilus, при помощи подводного аппарата на дистанционном управлении. Ученые точно не знают видовую принадлежность данного осьминога, однако предполагается, что он относится к семейству Cirroteuthidae, возможно — к виду Cirrothauma magna (ученые отмечают, что особь может относиться и к пока не описанному виду).

Cirrothauma magna — это очень слабо изученный вид (он был описан еще в XIX веке, однако до сих пор — из-за своего глубоководного места обитания — изучен плохо). Как отмечают исследователи, такие осьминоги могут вырастать до 150 сантиметров в длину; на видео же — юная особь, длина которой составляет всего около 20 см.

В начале ролика, как можно заметить, осьминог напоминал, скорее, странную медузу, однако затем раскрыл свои восемь «рук». Как отмечается, он был заснят на глубине 400 метров, при исследовании западной стороны тихоокеанского острова Джарвис.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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