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2019-10-09
ГосЧС предупреждает о ночных заморозках
В восточных областях, а также в Днепропетровской и Запорожской, прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-3°.
Фото: Радіо Київ
В Киеве и нескольких областях Украины ожидаются заморозки.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 8 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,3°С, а это значит, что закончился безморозный период, который длился с 30 марта - всего 192 дня.
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