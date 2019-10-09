ГосЧС предупреждает о ночных заморозках

В восточных областях, а также в Днепропетровской и Запорожской, прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-3°.

ГосЧС предупреждает о ночных заморозках
Фото: Радіо Київ

В Киеве и нескольких областях Украины ожидаются заморозки.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 8 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,3°С, а это значит, что закончился безморозный период, который длился с 30 марта - всего 192 дня.

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