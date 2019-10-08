Можно ли прострелить ствол дерева из винтовки: логика PUBG против реальности

Идея эксперимента пришла к Дастину после знакомства с популярным сетевым шутером PUBG — он узнал, что в игре дерево защити игрока от любого выстрела и решил проверить, получится ли провернуть нечто подобное в реальном мире. Чтобы зафиксировать пулю и то, какой урон она нанесет, пройдя сквозь ствол, Эллерманн использовал манекен из баллистического геля в форме мужского торса.

Как и следовало ожидать, мелкокалиберное оружие спассовало перед плотной сосновой древесиной. Дерево достойно выдержало все испытания. Только крупнокалиберный патрон .50 BMG при выстреле с предельно близкой дистанции смог наконец пробить ствол и глубоко войти в прозрачное гелевое «тело». Так что если соберетесь на перестрелку в лесу — прихватите с собой ствол покрупнее.



