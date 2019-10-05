Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое

Трагедия произошла у водопада, который пользуется печальной славой.

Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое. Причиной трагедии стало падение слоненка в пропасть у водопада, который пользуется печальной славой. Другие слоны пытались ему помочь и тоже упали в пропасть.

Об этом пишет BBC.

Фото: facebook.com/DNP1362

По словам представителя местных властей, инцидент произошел в заповеднике Хао-Яй на юге страны.

У этого водопада и раньше случались подобные происшествия. Местные жители называют его Чертовой дырой. В 1992 году здесь погибли восемь слонов.

Министерство заповедников и охраны природы Таиланда сообщило, что рано утром в субботу его сотрудников вызвали к водопаду, где группа слонов вышла на дорогу и блокировала движение.

Спустя три часа тело трехлетнего слона было замечено на дне водопада, а рядом оказались еще пять разбившихся при падении слонов. Еще два взрослых слона были замечены на горе поблизости, властям пришлось отгонять их от пропасти.

Фото: facebook.com/DNP1362

Эдвин Виек, основатель Фонда друзей диких животных в Таиланде, считает, что оставшиеся в стаде слоны вряд ли выживут, так как эти животные зависят друг от друга при поисках пищи и защите от хищников. Известно также, что слоны тяжело переживают гибель сородичей. "Тут ничего не поделаешь, природа - жестокая вещь", - сказал Эдвин Виек.

В Таиланде сохранилось около 7 тысяч азиатских слонов, но больше половины из них живет в неволе.

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