ГосЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах Закарпатья и в Карпатах

3-4 октября ожидаются сильные дожди.

ГосЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах Закарпатья и в Карпатах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности повышения уровней воды в водоемах из-за сильных ливней.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"По данным "Укргидрометцентра", в связи с ожидаемыми значительными дождями 3-4 октября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) и реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями", - говорится в сообщении.

В ГосЧС также предупредили об ухудшении погодных условий на Закарпатье и в Карпатах. Так, 3 октября здесь ожидаются сильные дожди.

Напомним, в конце сентября по всей Украине, кроме юга, прошли заморозки.

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