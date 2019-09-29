На Закарпатье зафиксировали легкое землетрясение

Эпицентр находился у села Колочава.

На Закарпатье зафиксировали легкое землетрясение
Фото: inform.kz

Сейсмостанция «Львов» 28 сентября зафиксировала землетрясение в Закарпатской области. Его магнитуда составила 2 балла. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, пишет ZAXID.net.

За данным сети отдела сейсмичности Карпатского региона, в 15:43 в Закарпатской области в районы села Колочава зарегистрировали землетрясение магнитудой 2 балла и глубиной гипоцентра 3,8 км.

Информация о том, почувствовали ли землетрясение местные жители, к спасателям не поступала.

Землетрясения магнитудой 2 балла считаются легкими, однако люди могут их ощутить.

Напомним, ранее в Албании произошло сильнейшее за 30 лет землетрясение.

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