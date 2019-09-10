Возле станции метро "Лесная" в Киеве загорелся лес

В прошлом году на этом участке отравили несколько сотен деревьев.

Фото: facebook.com / Михайло Буділов

Возле станции метро "Лесная" в Киеве загорелся лес.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Михаил Будилов.

"Прямо сейчас горит участок лесопарка по улице Киото (возле строительства ТРЦ и автозаправки)", - написал Будилов в фейсбуке.

По его мнению, пожар возник в результате поджога сухостоя.

"В прошлом году на этом участке было уничтожено около 400 хвойных насаждений путем отравления", - напомнил он.

Фото: facebook.com / Михайло Буділов

Фото: facebook.com / Михайло Буділов

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