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2019-09-10
Возле станции метро "Лесная" в Киеве загорелся лес
В прошлом году на этом участке отравили несколько сотен деревьев.
Фото: facebook.com / Михайло Буділов
Возле станции метро "Лесная" в Киеве загорелся лес.
Об этом сообщил депутат Киевсовета Михаил Будилов.
"Прямо сейчас горит участок лесопарка по улице Киото (возле строительства ТРЦ и автозаправки)", - написал Будилов в фейсбуке.
По его мнению, пожар возник в результате поджога сухостоя.
"В прошлом году на этом участке было уничтожено около 400 хвойных насаждений путем отравления", - напомнил он.
Фото: facebook.com / Михайло Буділов
Фото: facebook.com / Михайло Буділов
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