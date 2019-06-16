При пожаре во Франции сгорел погреб с 250 тыс. литров коньяка

Фото: bfmtv.com

Во Франции в департаменте Шаранта, являющемся частью региона Коньяк, в субботу, 15 июня, произошел крупный пожар, который уничтожил 250 тысяч литров коньяка. Об этом сообщает BFMTV.

"Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 м2, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 м2", - сказал капитан Дэвид Барден с ведомственной пожарно-спасательной службы Шаранты.

Огонь тушили 70 пожарных в течении нескольких часов.

Спасателям удалось защитить от огня соседний ликеро-водочный завод, внутри которого было около 350 тысяч литров алкоголя, также пожарным пришлось перерезать линию электропередачи 20 000 вольт недалеко от места инцидента.

Сотрудники спасательной службы следили за местом происшествия всю ночь, поскольку в погребе все еще оставалось немного алкоголя и могло возникнуть новое возгорание.

Как отмечается в материале, пожары на винокурнях региона Коньяк довольно редкие, но особенно опасны, поскольку во время таких пожаров выделяется много тепла, мало дыма, а пламя синего цвета малозаметно.