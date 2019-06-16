На Польшу обрушился ураган, спасатели предупреждают о шквалах в Украине
В Житомирской, Винницкой и западных областях на понедельник объявлено штормовое предупреждение.
Более 11 тысяч домов обесточены в результате урагана, прошедшего над западом и севером Польши в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает Польское радио.
"В субботу и воскресенье до шести часов утра пожарные выезжали более тысячи раз. Прежде всего они помогали устранять поломанные деревья, закрывали крыши, поврежденные ветром и деревьями. Больше всего вызовов было в Западнопоморском воеводстве - 367, также пожарных часто вызывали в Нижней Силезии и на Поморье", - рассказала пресс-секретарь Правительственного центра безопасности Анна Адамкевич.
Владельцам домов, пострадавших от ураганов, городские власти пообещали выплатить денежную компенсацию.
Ожидается, что ураган в Польше продлится еще завтра, порывы ветра могут превышать 100 км час.
Тем временем украинские спасатели объявили штормовое предупреждение на понедельник, 17 июня.
"До конца суток 16 и ночью 17 июня в Карпатском регионе значительные дожди. 17 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", - говорится на сайте ГосЧС.
Напомним, ущерб от наводнения в Закарпатской области превысил 500 млн гривен.
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