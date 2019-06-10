10 опасных животных, которых мы считаем милыми и добрыми

На самом деле, многие животные, которые кажутся симпатичными и безопасными, вполне могут представлять угрозу для человека. И в дикой среде к ним не стоит приближаться ни при каких обстоятельствах. Перед нами десять примеров таких обманчиво милых созданий.

Казуар Крупная нелетающая птица, напоминающая смесь индюка и страуса. Он питается фруктами и семенами, но при этом крайне территориален. Встревоженный казуар не бежит, а кидается в бой, атакуя врага огромными когтями на мощных ногах. Учитывая рост до 2 метров и вес около 80 кг, казуар может покалечить и даже убить взрослого человека.

Самцы оленей сбрасывают и отращивают рога каждый год, и рога эти ужасно острые. Когда олени сталкиваются рогами друг с другом, это громкое, но практически безвредное занятие. А вот человек часто воспринимается ими как угроза, и таран рогами на полной скорости может быть смертелен. От диких оленей лучше держаться подальше.Дельфины Одни из самых умных морских млекопитающих, да и в целом животных на планете. Известны случаи, когда они спасали людей, но это не значит, что у них ангельский нрав. Стая дельфинов успешно отбивается от крупных акул и других хищников. Дразнить их не стоит ни в коем случае.Мало какой мелкий хищник так же широко расселился по планете, как обыкновенная лисица. На первый взгляд она кажется достаточно безобидной, разве что слегка вороватой. Но не стоит забывать, что лисы часто разносят бешенство, а для заражения достаточно лишь одного укуса.Еноты настолько милы и сообразительны, что их нередко держат в качестве домашних животных. Они широко распространены по Северной Америке и немного — в Евразии и Японии . Енотов обычно недооценивают из-за их внешности, но они зачастую кидаются в атаку даже на человека и могут нанести немалый вред острыми когтями.Синекольчатые осьминоги населяют прибрежные воды и коралловые рифы Тихого океана, от Австралии до Японии . Их тела покрыты красивым узором из синих колец, но их ни в коем случае нельзя касаться. Синекольчатые осьминоги — одни из самых ядовитых существ мира, их яд опасен для человека и от него не существует антидота.С морским леопардом довольно проблематично повстречаться в дикой природе — они живут исключительно в Антарктике, питаясь пингвинами. С виду — тюлени как тюлени — но они неоднократно атаковали исследователей и однажды даже со смертельным исходом. Скорее всего морские леопарды не питают к человеку личной неприязни, а просто неразборчивы в охоте.Существует множество разнообразных видов попугаев — от небольших волнистых до огромных ара. Попугаи умны, хорошо приручаются и имеют незаслуженную «клоунскую» репутацию, что зачастую приводит к плачевным последствиям. Крупные попугаи располагают прочным клювом и страшными когтями, которые охотно пускают в дело против обидчика.Росомаха не отличается ростом или весом, но с лихвой компенсирует это острейшими когтями, зубами и безудержной яростью. Она способна атаковать и победить даже лося или медведя, что уж говорить о неудачно подвернувшемся человеке. При встрече с росомахой не стоит дразнить её, особенно если дело касается еды.Лягушки-древолазы обладают изумительной раскраской, но кроме того — ядом невероятной силы. Индейцы используют их яд, чтобы смазывать иглы для духовых трубок. Лягушки выделяют яд через кожу, так что малейшей царапины на теле человека может быть достаточно для заражения.



