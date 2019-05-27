На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8

Очаг залегал на глубине 110 километров.

В воскресенье, 26 мая, на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом говорится на сайте Геологической службы США (USGS).

Эпицентр землетрясения располагался в 75 километрах к юго-востоку от деревни Лагунас (регион Сан-Мартин). Очаг залегал на глубине 110 километров.

О погибших или пострадавших не сообщалось, но подземные толчки ощущались в столице Перу Лиме, а некоторые районы остались без электричества в результате землетрясения, пишет Associated Press.

Землетрясение в Перу происходят, так как она расположена на стыке литосферных плит: плита Наска со скоростью около 70 мм в год перемещается в сторону Южно-Американской плиты. На восточной границе плиты Наска образовалась зона субдукции. Землетрясения в северной части Перу и на западе всей Южно Америки связаны с деформациями, которые вызваны этой продолжающейся субдукцией.


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