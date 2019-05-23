Пчёлам построили крошечный McDonald’s

Пчёлам построили крошечный McDonald’s

Крошечный McDonald's, копирующий здание типичного ресторана, призван привлечь внимание общества к важной и актуальной проблеме — уменьшению поголовья пчёл в мире. В рамках этой кампании шведские рестораны сети приступили к воплощению идеи о размещении на крышах McDonald's их миниатюрных копий, которые являются полноценными ульями McHive. Рестораны сети сегодня имеются более чем в 100 странах мира, их общее количество достигает 38 тысяч.

Согласно актуальным исследованиям учёных, пчелы выполняют 80% опыления в мире, при этом 70% культур, которые служат для питания человека, также опыляются этими насекомыми. Получается, что 90% всей производимой в мире пищи так или иначе зависит от работы пчёл. Увы, развитие прогресса серьёзно ударило по численности насекомых, которые стремительно гибнут из-за использования пестицидов и смены климата.

Американцы из McDonald's решили не оставаться в стороне от этой угрозы и разместили функционирующий улей McHive сначала на крышу одного шведского ресторана, а затем и ещё четырёх. Созданный в сотрудничестве с местной компанией Nord DDB и с гордостью названный «самым крошечным в мире рестораном McDonald's», этот улей отвечает всем необходимым требованиям, чтобы пчёлы могли в нём жить с комфортом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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