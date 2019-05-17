В Житомирской области смерч за считаные минуты "снес" 100 га леса

Гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба.

В Житомирской области смерч за считаные минуты "снес" 100 га леса
Фото: zt-lis.gov.ua

Ураган-смерч, пронесшийся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городница Житомирской области, беспощадно изувечил лес.

Более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты, сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

По сообщениям инженеров лесного хозяйства Городницкого и Новоград-Волынского лесхозов стихия "сумела" уничтожить разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и разрыть теплицы по выращиванию посадочного материала.

По классификатору признаков чрезвычайных ситуаций гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба.

Фото: zt-lis.gov.ua

Заместитель председателя Общества лесоводов Житомирщины Вера Долгих со ссылкой на местных жителей сообщила, что вихрь, похожий на смертельное торнадо, двигался со стороны Емильчинського района. Там он повредил усадьбы местных жителей, а дойдя до леса, изувечил и его.


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