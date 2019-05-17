В Житомирской области смерч за считаные минуты "снес" 100 га леса
Гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба.
Ураган-смерч, пронесшийся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городница Житомирской области, беспощадно изувечил лес.
Более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты, сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
По сообщениям инженеров лесного хозяйства Городницкого и Новоград-Волынского лесхозов стихия "сумела" уничтожить разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и разрыть теплицы по выращиванию посадочного материала.
По классификатору признаков чрезвычайных ситуаций гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба.
Заместитель председателя Общества лесоводов Житомирщины Вера Долгих со ссылкой на местных жителей сообщила, что вихрь, похожий на смертельное торнадо, двигался со стороны Емильчинського района. Там он повредил усадьбы местных жителей, а дойдя до леса, изувечил и его.
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