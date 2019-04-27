В центре Киева запустили фонтаны
Фонтаны на Русановке запустят 1 мая.
В субботу, 27 апреля, на Майдане Независимости и Крещатике в Киеве возобновили работу шесть центральных фонтанов - "Большой" и шесть "Малых", "Водяной шар", "Каскадный", "Основатели Киева" и "Крещатик".
Об этом говорится на сайте Киевгорадминистрации.
Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начнет с 1 мая.
В 2019 году планируется также выполнить капитальный ремонт фонтана на ул. Большой Васильковской, 119/121, построенный около 30 лет назад. Ремонт будет включать замену гранитной облицовки, замену электрокабелей, обновление приборов подсветки (около 90 шт.), установку нового насосного оборудования (10 шт.).
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26.04.2019 18:12