В центре Киева запустили фонтаны

В субботу, 27 апреля, на Майдане Независимости и Крещатике в Киеве возобновили работу шесть центральных фонтанов - "Большой" и шесть "Малых", "Водяной шар", "Каскадный", "Основатели Киева " и "Крещатик".

Об этом говорится на сайте Киевгорадминистрации.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начнет с 1 мая.

В 2019 году планируется также выполнить капитальный ремонт фонтана на ул. Большой Васильковской, 119/121, построенный около 30 лет назад. Ремонт будет включать замену гранитной облицовки, замену электрокабелей, обновление приборов подсветки (около 90 шт.), установку нового насосного оборудования (10 шт.).