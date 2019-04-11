В Киеве объявлено штормовое предупреждение, уровень опасности - "оранжевый"

Во второй половине дня ожидаются порывы ветра до 30 м/с.

В Киеве объявлено штормовое предупреждение, уровень опасности -
Фото: Вечірній Київ

Штормовое предупреждение в Киеве ожидается 11 апреля - в ближайшие три часа начнется сильный ветер, который сохранится до конца суток. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.

Напомним, в начале марта в Киеве уже был ураганный ветер, тогда спасатели ГосЧС получили 41 вызов на ликвидацию последствий непогоды. В столице обошлось без жертв, а в Винницкой области обрывки крыш и рекламного щита убили двух человек.


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