В Одесской области потушили крупный пожар в Вилковском лесничестве (обновлено)

Фото: od.dsns.gov.ua

В Одесской области спасатели потушили крупное возгорание травы в Вилковском лесничестве. По состоянию на 15:50 огонь охватил около 30 га камыша и 20 га травяного настила, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о пожаре поступило сегодня около 11:30. К тушению огня привлечены 65 спасателей и 16 единиц техники. Угрозы для населенных пунктов сейчас нет.

Для тушения пожара с воздуха привлечена авиация ГосЧС.

Обновление. По состоянию на 20:50 пожар травяного настила в лесном массиве Вилковского лесничества ликвидирован. По информации пресс-центра ГосЧС, к тушению пожара были привлечены 79 человек и 19 единиц техники. Из них от ГосЧС 58 человек личного состава и 12 единиц техники и самолет АН-32П, три человека, одна единица техники МПК, пять человек, две единицы техники Вилковского лесничества, три трактора и 13 человек местного населения.

Авиация ГосЧС осуществила три сброса воды - 24 тонны.

Фото: od.dsns.gov.ua

Напомним, выжигание сухой травы запрещено украинским законодательством, так как наносит существенный вред экосистеме. безветреную погоду огонь может распространяться со скоростью до 4 км/час, а с помощью ветра - до 30 км/ч. Для возникновения пожаров достаточно окурка или искры.

Фото: od.dsns.gov.ua

Фото: od.dsns.gov.ua