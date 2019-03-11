Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре

В понедельник ожидается ухудшение погодных условий.

Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре
Синоптики предупреждают украинцев сильном ветре
Фото: mukachevo.net

В понедельник, 11 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 11 марта на территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье - до 29-34 м/с. Кроме того, на высокогорье Карпат прогнозируются сильные снегопады. До конца дня во Львовской области ожидается чрезвычайный юго-западный ветер с переходом на северо-западный с порывами 35-40 м/с.

Отмечается, что в связи со снегопадом и метелью в восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается высокая лавинная опасность (4 уровень), в западных и центральных районах Закарпатской области сохранится значительная лавинная опасность.

Напомним, из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены 47 населенных пунктов.


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