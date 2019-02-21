Кроссовки Nike с автоматической шнуровкой сломались после обновления

Nike Adapt BB, кроссовки способные самостоятельно зашнуровываться, и которые управляются с помощью приложения, стали доступны потребителям только на прошлой неделе за $350. Однако пользователи уже жалуются, что после обновления кроссовок через приложение на Android, обувь перестала зашнуровываться самостоятельно.

Некоторые пользователи сообщают, что приложения на их смартфонах синхронизируется только с кроссовкой одной ноги. Левый и правый кроссовок могут потерять связь между собой или вообще перестать работать. Из-за этого стало невозможным затянуть шнуровку или ослабить плотность шнуровки. Также сообщается, что и сами кнопки на кроссовках перестали реагировать на нажатия. Самостоятельно зашнуровать Nike Adapt BB не получится.

Некоторым пользователям удалось восстановить работоспособность кроссовок после сброса настроек программного обеспечения. Для этого необходимо удерживать кнопки сбоку пять секунд.

Похоже, проблема связана с ранней версией программного обеспечения, встроенного в кроссовки Nike Adapt BB. Производитель пока не прокомментировал сложившуюся ситуацию.