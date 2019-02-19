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В озере на киевских Теремках нашли мину времен Второй мировой войны Снаряд лежал в воде возле берега. Фото: facebook.com/pleso2016 Сотрудники киевского коммунального предприятия "Плесо" во время уборки озера на улице Якубовского нашли мину времен Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Фото: facebook.com/pleso2016 Фото: facebook.com/pleso2016 Фото: facebook.com/pleso2016 На место вызвали сотрудников полиции и ГосЧС.

LB.ua

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