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2019-02-19
В озере на киевских Теремках нашли мину времен Второй мировой войны
Снаряд лежал в воде возле берега.
Фото: facebook.com/pleso2016
Сотрудники киевского коммунального предприятия "Плесо" во время уборки озера на улице Якубовского нашли мину времен Второй мировой войны.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Фото: facebook.com/pleso2016
Фото: facebook.com/pleso2016
Фото: facebook.com/pleso2016
На место вызвали сотрудников полиции и ГосЧС.
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