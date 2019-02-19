В озере на киевских Теремках нашли мину времен Второй мировой войны

Снаряд лежал в воде возле берега.

Фото: facebook.com/pleso2016

Сотрудники киевского коммунального предприятия "Плесо" во время уборки озера на улице Якубовского нашли мину времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Фото: facebook.com/pleso2016
Фото: facebook.com/pleso2016
Фото: facebook.com/pleso2016

На место вызвали сотрудников полиции и ГосЧС.


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