17 февраля в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений
Температура воздуха соответствовала концу марта.
В воскресенье, 17 февраля, среднесуточная температура в Киеве составила +4,6°С.
Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.
Предыдущий рекорд 1974 года был на 0,1°С ниже.
По климатической норме температура, зафиксированная 17 февраля, соответствует 29 марту.
Напомним, что 2018 год вошел в десятку самых жарких за историю наблюдений в Киеве. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +9,5°С, что на 1,8°С превысило климатическую норму.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Другие
17.02.2019 21:55
19.02.2019 00:34