17 февраля в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений

Температура воздуха соответствовала концу марта.

?17 февраля в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений
Фото: LB.ua

В воскресенье, 17 февраля, среднесуточная температура в Киеве составила +4,6°С.

Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Предыдущий рекорд 1974 года был на 0,1°С ниже.

По климатической норме температура, зафиксированная 17 февраля, соответствует 29 марту.

Напомним, что 2018 год вошел в десятку самых жарких за историю наблюдений в Киеве. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +9,5°С, что на 1,8°С превысило климатическую норму.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Другие

←+Ctrl+→

Интересные новости
В пятницу в Киеве потеплеет до +3В пятницу в Киеве потеплеет до +3
В Чернобыльской зоне был пожар В Чернобыльской зоне был пожар
17 февраля в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений17 февраля в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений
Во вторник в Киеве будет от -7 до +6 градусовВо вторник в Киеве будет от -7 до +6 градусов
В озере на киевских Теремках нашли мину времен Второй мировой войныВ озере на киевских Теремках нашли мину времен Второй мировой войны
Блок рекламы


Похожие новости
Во вторник в Киеве будет от -7 до +6 градусовВо вторник в Киеве будет от -7 до +6 градусов
В пятницу в Киеве потеплеет до +3В пятницу в Киеве потеплеет до +3
В ночь на субботу в Киеве до -9 градусов морозаВ ночь на субботу в Киеве до -9 градусов мороза
В пятницу в Киеве до +1 градуса, без осадковВ пятницу в Киеве до +1 градуса, без осадков
В среду в Киеве до +2 градусов и небольшой мокрый снегВ среду в Киеве до +2 градусов и небольшой мокрый снег
В субботу в Киеве сохранится теплая сырая погода с туманомВ субботу в Киеве сохранится теплая сырая погода с туманом
В пятницу в Киеве обещают дождь с мокрым снегомВ пятницу в Киеве обещают дождь с мокрым снегом
В четверг в Киеве до +2 градусов и небольшой дождьВ четверг в Киеве до +2 градусов и небольшой дождь
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в восьми областях, в том числе в КиевеСиноптики предупредили об ухудшении погоды в восьми областях, в том числе в Киеве
В субботу в Киеве потеплеет до -3 градусов, небольшой снегВ субботу в Киеве потеплеет до -3 градусов, небольшой снег
Последние новости
Подгружаем последние новости