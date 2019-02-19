Новостей.COM ⇒ Другие

17 февраля в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений Температура воздуха соответствовала концу марта. Фото: LB.ua В воскресенье, 17 февраля, среднесуточная температура в Киеве составила +4,6°С. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского. Предыдущий рекорд 1974 года был на 0,1°С ниже. По климатической норме температура, зафиксированная 17 февраля, соответствует 29 марту. Напомним, что 2018 год вошел в десятку самых жарких за историю наблюдений в Киеве . Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +9,5°С, что на 1,8°С превысило климатическую норму.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.