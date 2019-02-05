Спасатели предупреждают о подъеме воды в реках из-за таяния льда

Уровень воды в реках Закарпатской области может повыситься на 0,5-1,5 м.

Спасатели предупреждают о подъеме воды в реках из-за таяния льда
Спасатели предупреждают о подъеме воды в реках
Фото: mk.dsns.gov.ua

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о подъеме воды в реках в связи с таянием льда.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Так, уровень воды в реках Закарпатской области может повыситься на 0,5-1,5 м. Во Львовской и Ивано-Франковской областях на реках бассейна Сяна и Днестра уровень воды повысится на 0,3-1,3 м. То же прогнозируют и в Черновицкой области на реках бассейнов Прута и Сирета.

В Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях на равнинных притоках Днестра и на реках бассейна Западного Буга Львовской и Волынской областей, уровень воды может подняться на 0,2-0,7 м.

На реках бассейна Припяти ожидается подъем воды на 0,1-0,5 м. На отдельных пониженных участках заводи в пределах Волынской области существует угроза выхода воды из берегов.

Напомним, в Одесской области льдина с детьми уплыла на 500 м от берега.


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