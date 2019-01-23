В США из-за холодов замерз Ниагарский водопад
Туристы фотографируют заледеневшие потоки воды и делятся снимками в соцсетях.
В США из-за сильных морозов частично замерз знаменитый Ниагарский водопад.
Об этом сообщает CNN.
По информации телеканала, температура в регионе опускалась до -20 градусов, кроме того здесь был сильный снежный шторм.
"Холодный ветер сохранится еще в течение двух недель", - сообщил метеоролог Майкл Гай.
Замерзший водопад привлек внимание многих туристов, которые фотографируют заледеневшие потоки воды и делятся снимками в соцсетях.
Напомним, в конце декабря 2017 года из-за рекордно низкой температуры воздуха замерзла часть Ниагарского водопада. Так, 29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано -13 градусов по Цельсию, что побило рекорд 1903 года.
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