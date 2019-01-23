В США из-за холодов замерз Ниагарский водопад

Туристы фотографируют заледеневшие потоки воды и делятся снимками в соцсетях.

Фото: instagram / ingegroot В США замерз Ниагарский водопад

В США из-за сильных морозов частично замерз знаменитый Ниагарский водопад.

Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, температура в регионе опускалась до -20 градусов, кроме того здесь был сильный снежный шторм.

"Холодный ветер сохранится еще в течение двух недель", - сообщил метеоролог Майкл Гай.

Фото: instagram / ingegroot

Замерзший водопад привлек внимание многих туристов, которые фотографируют заледеневшие потоки воды и делятся снимками в соцсетях.

Фото: /twitter.com/niagaraparks Ниагарский водопад, 15 января 2019

Напомним, в конце декабря 2017 года из-за рекордно низкой температуры воздуха замерзла часть Ниагарского водопада. Так, 29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано -13 градусов по Цельсию, что побило рекорд 1903 года.

Фото: twitter.com/niagaraparks Ниагарский водопад, 15 января 2019