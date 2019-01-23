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Снегопад в Киеве прекратится утром в четверг, ночью ожидается до -10 градусов В южных областях синоптики прогнозируют дожди и до +8 градусов тепла. Утро субботы, 23 марта. В районе бульвара Лепса Фото: LB.ua В четверг, 24 января, в Киеве облачно, ночью снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10 градусов, днем -5…-7 градусов. На западе Украины облачно, в большинстве областей снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, днем -2…-8 градусов. В Карпатах снег, температура ночью -9…-14 градусов, днем -3…-8 градусов.В Моршине снег, температура ночью -9…-11 градусов, днем -4…-6 градусов. В Трускавце снег, температура ночью -8…-10 градусов, днем -3…-5 градусов. В Сваляве снег, температура ночью -3…-5 градусов, днем -2…-4 градуса. На севере Украины облачно, ночью снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Сумской области ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6…-12 градусов, днем -2…-8 градусов. В центре Украины облачно, снег и мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах местами гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-7 градусов, днем +2…-4 градуса, в Винницкой области ночью -3…-8 градусов, днем -1…-6 градусов. На востоке Украины облачно, мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах местами гололедица, местами налипание мокрого снега, ночью местами метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-9 градусов, днем +4…-3 градуса. На юге Украины облачно, местами дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +2…+8 градусов. В Крыму облачно, местами дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов. В Ялте местами дождь. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов.

LB.ua

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