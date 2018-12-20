В четверг в Киеве до -9 градусов, без осадков

На дорогах по-прежнему гололедица.

В четверг в Киеве до -9 градусов, без осадков
Фото: obozrevatel.com

20 декабря в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем -4…-6 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, днем -1…-7 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем 0…-5 градусов.В Моршине без существенных осадков, температура ночью -7…-9 градусов, днем -2…-4 градуса.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -7…-9 градусов, днем -2…-4 градуса.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -6…-8 градусов, днем -1…-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-12 градусов, днем -1…-7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, днем -1…-6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-10 градусов, днем -1…-6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Запорожской и Херсонской областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.В Ялте ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +2…+4 градуса.


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