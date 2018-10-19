В субботу в Киеве похолодает до +17 градусов
В Украину с Карпат движутся осенние дожди.
20 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +12…+18 градусов.
В Карпатах местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.В Моршине местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +4…+6 градусов, днем +13…+15 градусов.
В Трускавце местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.
В Сваляве местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +4…+6 градусов, днем +15…+17 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+20 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +15…+23 градуса.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +17…+24 градуса.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +19…+24 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23 градуса.
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18.10.2018 11:09