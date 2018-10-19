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В субботу в Киеве похолодает до +17 градусов В Украину с Карпат движутся осенние дожди. Фото: kyivcity.gov.ua 20 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +12…+18 градусов. В Карпатах местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.В Моршине местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +4…+6 градусов, днем +13…+15 градусов. В Трускавце местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов. В Сваляве местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +4…+6 градусов, днем +15…+17 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+20 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +15…+23 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +17…+24 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +19…+24 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23 градуса.

LB.ua

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