В субботу в Киеве похолодает до +17 градусов

В Украину с Карпат движутся осенние дожди.

В субботу в Киеве похолодает до +17 градусов
Фото: kyivcity.gov.ua

20 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +12…+18 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.В Моршине местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +4…+6 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +4…+6 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +15…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +19…+24 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23 градуса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Украину идет похолоданиеВ Украину идет похолодание
В среду в Киеве потеплеет до +22В среду в Киеве потеплеет до +22
В Азовском море зафиксировано землетрясениеВ Азовском море зафиксировано землетрясение
В Киеве побит столетний температурный рекордВ Киеве побит столетний температурный рекорд
В пятницу в Киеве сохранится сухая и теплая погодаВ пятницу в Киеве сохранится сухая и теплая погода
Блок рекламы


Похожие новости
В пятницу в Киеве сохранится сухая и теплая погодаВ пятницу в Киеве сохранится сухая и теплая погода
В Киеве побит столетний температурный рекордВ Киеве побит столетний температурный рекорд
В среду в Киеве потеплеет до +22В среду в Киеве потеплеет до +22
В пятницу в Киеве до +17 градусов, без осадковВ пятницу в Киеве до +17 градусов, без осадков
Синоптики обещают в Киеве в четверг +18Синоптики обещают в Киеве в четверг +18
В среду в Киеве до +18 градусов, без осадковВ среду в Киеве до +18 градусов, без осадков
В Киеве объявили "бабье лето"В Киеве объявили "бабье лето"
Во вторник в Киеве +15 и без осадковВо вторник в Киеве +15 и без осадков
Сегодня ночью в Украину придут заморозки до -5 градусовСегодня ночью в Украину придут заморозки до -5 градусов
В ночь на 3 октября в Киеве потеплеет, но пойдут дождиВ ночь на 3 октября в Киеве потеплеет, но пойдут дожди
Последние новости
Подгружаем последние новости