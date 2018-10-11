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В пятницу в Киеве до +17 градусов, без осадков Ночью в столице +7…+9 градусов. Фото: liveinternet.ru В пятницу, 12 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +14…+20 градусов. На курортах Карпат без осадков, температура: В Моршине ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов; В Трускавце ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов; В Сваляве ночью +5…+7 градусов, днем +19…+21 градус. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+19 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+19 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях до +20 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +13…+19 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +16…+22 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

LB.ua

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