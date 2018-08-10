В субботу в Киеве до +29 градусов, без осадков

Ночью в столице до +17.

В субботу, 11 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, только в Волынской, Львовской и Закарпатской областях небольшой дождь; днем кратковременный дождь, только в Хмельницкой и Черновицкой областях без осадков, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+30 градусов; в Закарпатье ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +23…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +25…+31 градус, в Кировоградской и Полтавской областях +23…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +23…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.