В субботу в Киеве до +29 градусов, без осадков
Ночью в столице до +17.
В субботу, 11 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, только в Волынской, Львовской и Закарпатской областях небольшой дождь; днем кратковременный дождь, только в Хмельницкой и Черновицкой областях без осадков, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+30 градусов; в Закарпатье ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.
В Карпатах ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +23…+30 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +25…+31 градус, в Кировоградской и Полтавской областях +23…+29 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +23…+30 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.
10 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+26 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.
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08.08.2018 14:35