Жара в Украине спадет не раньше 15-16 августа
Со средины следующей недели погодные условия не будут такими стойкими как сейчас.
Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что снижение температуры воздуха произойдет не ранее 15-16 августа.
Об этом сообщил начальник отдел метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык.
По его словам, на этой неделе будет доминировать солнечная, местами облачная, без осадков, погода. Температура воздуха составит +25...+30 градусов на юге и в Закарпатье до +33.
"Изменится положение с 11-12 в западных областях, потом на Правобережье. Жара спадет на 3-5 градуса не ранее 15-16 августа. Со средины следующей недели погодные условия не будут такими стойкими как сейчас", - подчеркнул Билык.
Напомним, аномальная жара в Европе приблизилась к общеевропейскому рекорду - на этой неделе в Португалии отметка термометра достигла 47,7 градусов. Самую высокую температуру, 48 градусов по Цельсию, фиксировали в Афинах в июле 1977 года.
Отметим, что в Киеве аномально высокую температуру зафиксировали весной. 11 апреля, кроме рекорда максимальной температуры воздуха, которая впервые с 1881 года достигла +24,6°С, был также превышен и рекорд среднесуточной температуры, который достиг +17,3°С. 4 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха с 1911 года.
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06.08.2018 14:33