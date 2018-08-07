Жара в Украине спадет не раньше 15-16 августа

Со средины следующей недели погодные условия не будут такими стойкими как сейчас.

Жара в Украине спадет не раньше 15-16 августа
Фото: Андрей Слезенко

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что снижение температуры воздуха произойдет не ранее 15-16 августа.

Об этом сообщил начальник отдел метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык.

По его словам, на этой неделе будет доминировать солнечная, местами облачная, без осадков, погода. Температура воздуха составит +25...+30 градусов на юге и в Закарпатье до +33.

"Изменится положение с 11-12 в западных областях, потом на Правобережье. Жара спадет на 3-5 градуса не ранее 15-16 августа. Со средины следующей недели погодные условия не будут такими стойкими как сейчас", - подчеркнул Билык.

Напомним, аномальная жара в Европе приблизилась к общеевропейскому рекорду - на этой неделе в Португалии отметка термометра достигла 47,7 градусов. Самую высокую температуру, 48 градусов по Цельсию, фиксировали в Афинах в июле 1977 года.

Отметим, что в Киеве аномально высокую температуру зафиксировали весной. 11 апреля, кроме рекорда максимальной температуры воздуха, которая впервые с 1881 года достигла +24,6°С, был также превышен и рекорд среднесуточной температуры, который достиг +17,3°С. 4 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха с 1911 года.


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