Во вторник в Киеве до +27 градусов, без осадков

Температура воздуха ночью +16…+18 градусов.

Во вторник в Киеве до +27 градусов, без осадков
Фото: radozamok.com.ua

Во вторник, 7 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +22…+28 градусов, в Закарпатье +26…+31 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+29 градусов, в Днепропетровской области ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. В Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +27…+32 градуса.

6 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+27 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадковВ четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадков
В среду в Киеве до +29, без осадковВ среду в Киеве до +29, без осадков
Первый день августа в Украине будет жаркимПервый день августа в Украине будет жарким
В субботу в Киеве сохранится жаркая погода без осадковВ субботу в Киеве сохранится жаркая погода без осадков
В пятницу в Киеве до +29 градусовВ пятницу в Киеве до +29 градусов
Блок рекламы


Похожие новости
В субботу в Киеве сохранится жаркая погода без осадковВ субботу в Киеве сохранится жаркая погода без осадков
В пятницу в Киеве до +29 градусовВ пятницу в Киеве до +29 градусов
В четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадковВ четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадков
В среду в Киеве до +29, без осадковВ среду в Киеве до +29, без осадков
Завтра в Киеве до +29, возможны дожди с грозамиЗавтра в Киеве до +29, возможны дожди с грозами
В среду в Киеве +27 и кратковременные дождиВ среду в Киеве +27 и кратковременные дожди
В субботу в Киеве до +27, все еще возможны дожди с грозамиВ субботу в Киеве до +27, все еще возможны дожди с грозами
В пятницу в Киеве снова обещают дождьВ пятницу в Киеве снова обещают дождь
В четверг в Киеве сохранится облачная и душная погодаВ четверг в Киеве сохранится облачная и душная погода
В среду в Киеве кратковременные дожди и +26В среду в Киеве кратковременные дожди и +26
Последние новости
Подгружаем последние новости