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Во вторник в Киеве до +27 градусов, без осадков Температура воздуха ночью +16…+18 градусов. Фото: radozamok.com.ua Во вторник, 7 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +22…+28 градусов, в Закарпатье +26…+31 градус. В Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+29 градусов, в Днепропетровской области ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса. На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +26…+32 градуса. На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. В Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса. В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +27…+32 градуса. 6 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+27 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.

LB.ua

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