Синоптики рассказали о погоде в Украине на выходных

На выходных в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +20°, днем +30°. В воскресенье дождь с грозой, +20°…+29°.

Во Львове завтра солнечно, ночью +19°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь, +17°…+27°.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +28°, пройдет дождь с грозой. В воскресенье ночью +17°, днем +28°, без осадков.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +18°…+29°. В воскресенье до +29°, солнечно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье +20°…+33°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье +20°…+30°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +20°…+29°.

В Симферополе завтра без осадков, +17°…+30°. В воскресенье +16°…+31°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье температура до +30°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье +20°…+31°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье переменная облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +15°, днем +28°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +16°, днем до +30°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +29°. В воскресенье температура до +30°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра переменная облачность, +28°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +16° …+29°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +21°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +31°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +20° …+32°.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадковВ четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадков
Первый день августа в Украине будет жаркимПервый день августа в Украине будет жарким
В субботу в Киеве сохранится жаркая погода без осадковВ субботу в Киеве сохранится жаркая погода без осадков
В среду в Киеве до +29, без осадковВ среду в Киеве до +29, без осадков
В пятницу в Киеве до +29 градусовВ пятницу в Киеве до +29 градусов
Блок рекламы


Похожие новости
Дождей не будет: синоптики обещают "сухую" пятницуДождей не будет: синоптики обещают "сухую" пятницу
Первый день августа в Украине будет жаркимПервый день августа в Украине будет жарким
Синоптики предупреждают о новом ухудшении погоды в УкраинеСиноптики предупреждают о новом ухудшении погоды в Украине
Синоптики обещают дожди с грозами и жаруСиноптики обещают дожди с грозами и жару
Какой будет погода в Украине на выходныхКакой будет погода в Украине на выходных
Какой будет погода в Украине во второй половине летаКакой будет погода в Украине во второй половине лета
Плюс 51 градус: Аномальная жара накрыла планету и движется к УкраинеПлюс 51 градус: Аномальная жара накрыла планету и движется к Украине
Синоптики объявили на пятницу штормовое предупреждение
Летом в Украине случится резкое похолоданиеЛетом в Украине случится резкое похолодание
Антициклон Свен изменит погоду в УкраинеАнтициклон Свен изменит погоду в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости