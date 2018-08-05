Синоптики рассказали о погоде в Украине на выходных
На выходных в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
Согласно данным Погода
Во Львове завтра солнечно, ночью +19°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь, +17°…+27°.
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +28°, пройдет дождь с грозой. В воскресенье ночью +17°, днем +28°, без осадков.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +18°…+29°. В воскресенье до +29°, солнечно.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье +20°…+33°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье +20°…+30°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +20°…+29°.
В Симферополе завтра без осадков, +17°…+30°. В воскресенье +16°…+31°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье температура до +30°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье +20°…+31°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье переменная облачность, ночью +12°, днем +24°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +15°, днем +28°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +16°, днем до +30°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +29°. В воскресенье температура до +30°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра переменная облачность, +28°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +16° …+29°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +21°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +31°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +20° …+32°.
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03.08.2018 15:02