Дождей не будет: синоптики обещают "сухую" пятницу

В Украине в пятницу, 3 августа, ожидается жаркая и без осадков погода.

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

“3 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°”, — говорится в сообщении.

4-5 августа преимущественно без осадков, лишь днем 4 августа в северных, Волынской и Ривненской областях, днем 5 августа в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный с переходом на западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, в южной части и на Закарпатье до 33°.

6 августа в западных, северных, центральных и Харьковской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. 7 августа в Украине преимущественно без осадков.

Температура ночью 13-19°, днем 23-29°, 6 августа в центральных областях до 31°; в восточных и южных областях ночью 17-23°, днем 28-34°.

В Киеве и области 3 августа без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью в столице 17-19°, днем 27-29°; по области ночью 14-19°, днем 26-31°.

4-5 августа в Киеве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

В то же время 6 августа в столице местами небольшой кратковременный дождь, гроза, 7 августа без осадков.