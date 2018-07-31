В среду в Киеве до +29, без осадков

Температура воздуха ночью +18…+20 градусов.

В среду в Киеве до +29, без осадков
Фото: Андрей Слезенко

В среду, 1 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +13…+18 градусов, днем +22…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +23…+30 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +25…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+22 градуса, днем +26…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+25 градусов, днем +28…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+25 градусов, днем +28…+33 градуса.

31 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25…+28 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.


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