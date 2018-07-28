Синоптики предупреждают о новом ухудшении погоды в Украине
Во всех областях Украины ожидаются ливни, грозы, местами град и сильный ветер.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По всей стране затопили штормовое предупреждение. В Карпатах и на Прикарпатье пройдут местами очень сильные дожди, иногда град и шквальный ветер 15-20%.
В Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой области ожидается подъем уровня воды в реках бассейнах Днестра на 0,3-0,8 м.
В ГСЧС предупредили, что сильные дожди сформируют значительный местный сток. В гороах могут возникнуть локальные селевые потоки.
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26.07.2018 10:48