Синоптики предупреждают о новом ухудшении погоды в Украине

Во всех областях Украины ожидаются ливни, грозы, местами град и сильный ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По всей стране затопили штормовое предупреждение. В Карпатах и на Прикарпатье пройдут местами очень сильные дожди, иногда град и шквальный ветер 15-20%.

В Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой области ожидается подъем уровня воды в реках бассейнах Днестра на 0,3-0,8 м.

В ГСЧС предупредили, что сильные дожди сформируют значительный местный сток. В гороах могут возникнуть локальные селевые потоки.

Источник: АиФ


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