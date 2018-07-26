Новостей.COM ⇒ Другие

Завтра в Киеве до +29, возможны дожди с грозами Облачность, осадки и высокая температура сохранятся на всей территории Украины. Фото: Сергей Нужненко 27 июля в Киеве облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины. На западе Украины облачно с прояснениями, дожди, ночью в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а днем и во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами сильные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +23…+29 градусов, в Закарпатье ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов. В Карпатах дождь, местами сильный, температура ночью +12…+17 градусов, днем +21…+26 градусов.В Моршине ночью дожди, днем местами сильные, температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.В Трускавце ночью дожди, днем местами сильные, температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов. В Сваляве кратковременные дожди, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +24…+30 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов; в Днепропетровской области ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса. На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+23 градуса, днем +28…+35 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+23 градуса, днем в Одесской и Николаевской областях +28…+33 градуса, в Херсонской и Запорожской областях +30…+35 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.В Ялте местами кратковременный дождь. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +30…+32 градуса.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.