В среду в Киеве +27 и кратковременные дожди

Возможны грозы.

В среду в Киеве +27 и кратковременные дожди
Фото: www.sunhome.ru

25 июля в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве кратковременный дождь, днем местами, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +22…+ 28 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +21…+23 градуса, днем +29…+31 градус.


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