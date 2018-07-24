Новостей.COM ⇒ Другие

В среду в Киеве +27 и кратковременные дожди Возможны грозы. Фото: www.sunhome.ru 25 июля в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины. На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +21…+26 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +22…+24 градуса. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +22…+24 градуса. В Сваляве кратковременный дождь, днем местами, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +22…+ 28 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+30 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +21…+23 градуса, днем +29…+31 градус.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.