Синоптики обещают дожди с грозами и жару
В понедельник, 23 июля, в Украине пройдут дожди с грозами. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +31.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе дождь с грозой, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +22 до +25. В Закарпатской области воздух прогреется до +29.
На востоке дождь только в Харьковской области, днем столбик термометра поднимется до +30.
В центральной части страны осадки, днем 24-28 градусов тепла.
На севере днем температура воздуха составит 23-26 градусов выше нуля. В южном регионе дожди только в Одесской и Николаевской областях, днем от +28 до +31.
В Киеве дождь, днем от +23 до +25 градусов.
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