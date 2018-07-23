Синоптики обещают дожди с грозами и жару

В понедельник, 23 июля, в Украине пройдут дожди с грозами. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +31.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе дождь с грозой, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +22 до +25. В Закарпатской области воздух прогреется до +29.

На востоке дождь только в Харьковской области, днем столбик термометра поднимется до +30.

В центральной части страны осадки, днем 24-28 градусов тепла.

На севере днем температура воздуха составит 23-26 градусов выше нуля. В южном регионе дожди только в Одесской и Николаевской областях, днем от +28 до +31.

В Киеве дождь, днем от +23 до +25 градусов.


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