Какой будет погода в Украине на выходных

На ближайшие выходные, 21-22 июля, синоптики прогнозируют в Украине преимущественно дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 21 июля, в Украине ожидаются дожди с грозами, исключения составят южные регионы и Запорожская область. Максимальная температура воздуха — +32 градуса.

На западе ожидаются осадки в виде дождя с грозами, днем от +25 до +28 градусов. На востоке дожди пройдут при температуре от +29 до +32 градусов. В центральной части также ожидаются осадки, днем в регионе 26-28 градусов тепла.

На севере осадки, днем 26-28 градусов выше нуля. В южном регионе без осадков, здесь температура воздуха составит 28-32 градуса.

В Киеве дождь с грозой, днем от +26 до +28.

В воскресенье, 22 июля, осадки в виде дождя с грозами ожидаются на востоке, севере и западе страны. Температура воздуха достигнет отметки +32.

На западе дождь с грозой, за исключением Волынской, Ровенской и Тернопольской областей, днем воздух прогреется до +28 градусов. На востоке также осадки, кроме Запорожоской области, днем 29-32 градуса тепла. В центральных областях — солнечно, днем столбик термометра будет держаться на уровне +26 — +28 градусов.

Северные области также накроет дождями, температура днем 26-28 градусов тепла. На юге жарко и солнечно, днем до +32.

В Киеве дождь с грозой, днем от +26 до +28.

Источник: 112.ua


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