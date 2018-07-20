В субботу в Киеве до +27, все еще возможны дожди с грозами

На востоке и юге днем до +33.

В субботу в Киеве до +27, все еще возможны дожди с грозами
Фото: Макс Требухов

21 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+15 градусов, днем +15…+20 градусов.В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +22…+ 28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, только ночью в Харьковской и Луганской областях без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Херсонской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +27…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +28…+30 градусов.


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