В пятницу в Киеве снова обещают дождь

Температура в столице до +26 градусов.

?В пятницу в Киеве снова обещают дождь
Фото: radozamok.com.ua

В пятницу, 20 июля, в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +21…+28 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +13…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +22…+ 28 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +22…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +24…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +25…+30 градусов.

19 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+26 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.


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